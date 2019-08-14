Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ

В «Слуге народа» рассказали о коррупционных схемах в украинском бизнесе и высших эшелонах власти — в частности, о так называемых «смотрящих украинских банков». Как сообщает «Главред» со ссылкой на Politeka, видео под названием «Как разворовываются госбанки или старые смотрящие для новой власти» было опубликовано известным украинским журналистом и новоизбранным нардепом от «Слуги народа» Александром Дубинским.

В выпуске журналист рассказывает о том, что новой власти от старой достались «смотрящие»:

«Буду рассказывать о фамилиях, которые курируют самые вкусные сектора украинской экономики — в частности банковскую систему», — рассказал журналист.

Так, Дубинский рассказал о бизнес-партнере Екатерины Рожковой, которая сейчас является первым замом Главы НБУ — Алексее Дидковском, управляющем партнере юркомпании «Астерс». Журналист утверждает, что последнего называют в Украине «смотрящим» за проблемными активами «Ощадбанка» — одного их крупнейших госбанков Украины:

«Одна из сделок, связанная с „Астерс“ и Дидковским — это продажа долгов группы компаний „Креатив“, которые потом так удачно были раздеребанены, да что маслоэкстракционные заводы группы „Креатив“ — у них оборот в миллиард долларов, через госбанки — „Ощадбанк“ в частности, оказались в руках олигарха Андрея Веревского».

По словам Дубинского, вышеописанной схемой управлял начальник департамента Управления проблемной задолженности «Ощадбанк» Андрей Пожидаев, он «человек» Дидковского:

«Дидковский же обналичивал деньги и при национализации ПриватБанка — потому что платежи, которые выводились через Нацбанк на юридических советников, оседали в компании „Астерс“, а потом компания выводила эти деньги на подставных лиц — физических, которые потом участвовали в аукционах по приобретению залоговой недвижимости банков-банкротов в фонды гарантирования вкладов через площадку еще одной компании». Последняя компания также, так или иначе связана с Дидковским, через человека, который курирует продажи залоговых объектов в Фонды гарантирования.

Дидковский «сидит» на российской стороне, утверждает журналист, ведь деньги получает оттуда — является юристом одной из крупнейших компаний РФ, которую здесь контролирует украинский Аммиакопровод.

Схема работает и журналист указывает на то, что украинским властям давным-давно пора заняться ее ликвидацией:

«Параллельно передаю привет главе „Ощадбанка“ Андрею Пышному, который так сказать „сквозь пальцы“ смотрит на исчезновение проблемных активов», — заключил Александр Дубинский.