Два театра отменили выступления Пласидо Доминго после обвинений в сексуальных домогательствах

Оперный театр Сан-Франциско и Филадельфийский оркестр отменили выступления знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с обвинениями относительно сексуальных домогательств в его адрес.

Как сообщает Associated Press, Лос-Анджелесский оперный театр, который возглавляет Доминго, намерен провести проверку по факту случившегося.

По данным издания, музыканты обвиняют одного из самых известных теноров мира в том, что начиная с 1980-х годов он якобы склонял их к отношениям сексуального характера, угрожая увольнением с работы и реализовывал угрозы в случае отказа.

На данный момент стало известно имя одной из подстрадавших — это меццо-сопрано по имени Патрисия Вульф. При этом она признала, что Доминго физически ее не касался, но всякий раз, когда она спускалась со сцены, он подходил к ней очень близко и спрашивал о том, должна ли она сегодня идти домой.

Пласидо Доминго — один из трех выдающихся теноров современности, наряду с Хосе Каррерасом и Лучано Паваротти, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил больше оперных партий, чем любой другой оперный певец. Не менее 21 раза открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд великого Карузо.

Как сообщала «Фраза», 13 августа 2019 года сразу девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку, а другие вспомнили, что он насильно целовал их в губы.

В свою очередь, 78-летний певец выразил сожаление, если он заставил кого-то испытывать дискомфорт, но подчеркнул, что «правила и стандарты, по которым мы живем сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом».