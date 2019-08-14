Фанаты «Динамо» ликуют. Хацкевич уволен

Киевское «Динамо» осталось без главного тренера. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе столичного гранда, сегодня, 14 августа, Александр Хацкевич был уволен с занимаемой им должности.

Вместе с белорусским специалистом в отставку был отправлен весь его тренерский штаб. Последней каплей владельцев клуба стал вчерашний вылет «Динамо» из Лиги чемпионов.

Стоит признать, что большинство болельщиков не скрывают своей радости от увольнения Хацкевича.

В ближайшее время в клубе определятся с кандидатурой нового главного тренера. По слухам, им может стать как свободный ныне экс-наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб, так и кто-то из иностранных специалистов.

Как сообщала «Фраза», Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо» в июне 2017 года. Однако видимых успехов с командой не добился. Неоднократно он подвергался критике со стороны болельщиков и специалистов.

В конце мая нынешнего года у Хацкевича закончился контракт с «Динамо» и на его место «метили» Алексея Михайличенко и все того же Вернидуба.

Однако неожиданно для всех Игорь Суркис продлил контракт с Хацкевичем.