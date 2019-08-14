На Черниговщине молния за несколько часов подожгла 5 зданий

В Черниговской области разряды молний спровоцировали не менее 5 пожаров в жилом секторе вечером 13 августа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

В частности, как сообщается, из-за молнии сгорела хозяйственная постройка в с. Владимировка Гродненского района. Были повреждены кровля нежилого дома в с. Дроздовица Гродненского района, крыши жилых домов в с. Енькова Рудня Сновского района и в с. Володькова Девица Носовского района, хозпостройки в селе Бригинцы Бобровицкого района.

Также буря частично разрушила кровли 54 зданий, среди которых школы, магазины и жилые дома.

Наконец, ураган повредил линии электропередачи — без света остались 115 населенных пунктов в 11 районах области.

Как сообщала «Фраза», в мае 2019 года мощный ураган, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емольчино и Городницу в Житомирской области, за считанные минуты повалил более 100 га леса.

3 августа смерч с проливным дождем привела к настоящему бедствию в Одессе и окрестностях.