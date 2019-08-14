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Facebook наняла сотни подрядчиков для расшифровки разговоров пользователей

Facebook наняла сотни подрядчиков для расшифровки разговоров пользователей

Корпорацию Facebook уличили в прослушивании своих клиентов при помощи специально нанятых работников. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, речь идет о нескольких сотнях подрядчиков, которые занимались прослушиванием и расшифровкой звуковых сообщений, записанных пользователями.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными из опасений потерять работу, Facebook занималась расшифровкой аудиофайлов, записанных и отправленных в своем мессенджере.

По словам собеседников издания, подрядчики не имели информации о том, откуда соцсеть взяла эти аудиозаписи и зачем ей нужны были расшифровки. В итоге такая работа якобы показалась им неэтичной, так как компания не поставила пользователей их в известность о прослушивании третьими лицами.

В самой компании журналистам эту информацию подтвердили, однако заверили, что прекратили этим заниматься еще неделю назад и не собираются начинать снова. Facebook утверждает, что для расшифровки использовались записи только тех пользователей, которые выбрали соответствующую опцию в мессенджере.

Таким образом, корпорация хотела проверить, насколько хорошо работает созданная ею для этого нейросеть. Сами же записи при этом, как утверждается, были полностью анонимизированы.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года один из пользователей популярного имиджборда Reddit уличил Facebook в прослушивании своих пользователей.

Спустя год коалиция групп по защите прав детей и потребителей обвинила приложение Messenger Kids от Facebook в незаконном сборе данных о детях.

19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

21 марта появилась информация о том, что Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В тот же день стало известно, что Cambridge Analytica могла выполнять ряд заказов для властей Украины. В частности, компания якобы занималась разработкой стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева.

22 марта Цукерберг пообещал проанализировать все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации о пользователях и ограничить доступ к этим данным для разработчиков.

В начале сентября того же года в интернете в свободном доступе оказалась данные 257 тыс. пользователей Facebook, а также сообщения из 81 тыс. аккаунтов.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

Тэги: Facebook, мир, прослушивание, технологии, мессенджер

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