В Кабмине дали понять, что при Гройсмане Кличко никто не уволит

Кабинет министров Украины не будет рассматривать вопрос увольнения городского головы Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

«Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — написал Рябчук.

Как сообщала «Фраза», 23 июля 2019 года следователи Государственного бюро расследований вызвали Кличко на допрос.

На следующий день Богдан направил в Кабинет министров просьбу об увольнении Кличко с поста главы КГГА.

30 июля Богдан заявил, что некий «смотрящий» Киева предлагал ему разделить бюджетные деньги столицы, а Кличко при этом якобы заявил ему, что «не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, — и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит не будет эффективным мэром».

Тогда же Кличко в жесткой форме отверг все обвинения.