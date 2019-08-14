Сельская свадьба на Закарпатье завершилась массовым отравлением людей

На Закарпатье произошло массовое отравление людей. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось на свадьбе в селе Слобода.

Как передает ГСЧС, тут праздновали 190 человек, а 29 из них отравились. Среди пострадавших – восемь детей.

В центральную районную больницу Берегово людей госпитализировали 12-13 августа. Сама свадьба прошла еще 10 числа в ресторане «Семейный уют».

Проходит проверка.

Как писала «Фраза», смерч на Закарпатье удалось снять на видео.

Ранее в лесу на Закарпатье ребенка убило током.