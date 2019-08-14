Синоптики рассказали, когда в Украине наконец-то спадет жара

В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наконец-то спадет надоевшая всем жара. Как выяснили журналисты «Фразы», уже в четверг, 15 августа, существенно похолодает.

Вообще синоптики прогнозируют, что сегодняшний день станет последним жарким этим летом.

Завтра днем ожидается до 20-24 тепла. На юго-востоке будет до плюс 30 градусов, но там жара спадет через сутки.

Ночью будет до 10-18 градусов.

Также в Украину придут грозовые дожди, которые постепенно накроют всю территорию страны.

Затяжные ливни ожидаются в Киеве.

Как писала «Фраза», Киев снова может подтопить.