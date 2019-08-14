«Динамо» вылетело из Лиги чемпионов в первом же раунде

Сегодня, 13 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на своем поле принимало бельгийский «Брюгге».

После выездного поражения со счетом 0:1 подопечным Александра Хацкевича во что бы то ни стало нужно было забивать и при этом не пропускать. И начало встречи выдалось очень хорошим и обнадеживающим для нашей команды. Уже на седьмой минуте Буяльский после прострела Мыколенко вывел «Динамо» вперед, а потом неплохие моменты были у Вербича и Родригеса, но они завершились ничем.

Все, на что надеялись гости, - это на фланговые навесы с надеждой, что кто-то его замкнет. И один из таких навесом сработал. После подачи с углового Дели головой отправил мяч впритирку со штангой – Бойко был бессилен.

Дебют второй половины встречи снова остался за хозяевами поля и довольно быстро они забили второй мяч – отличился Шепелев.

Киевляне пытались продолжать атаковать, но до по-настоящему опасного момента дело не доходило. Под занавес матча команды обменялись удалениями (Бурда у киевлян и Тау у бельгийцев), и воспользоваться этим сумели гости. На последней минуте грубо ошибся Кадар и Вормер сравнял счет.

Казалось все, но в добавленное арбитром время Мехеле отправил мяч в собственные ворота, подарив надежду киевлянам, но спустя две минуты грубая ошибка в обороне привела к тому, что Опенда снова сравнял счет.

В итоге – ничья 3:3 и по сумме двух матчей дальше идут бельгийцы. А «Динамо» вылетает в Лигу Европы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче «Динамо» на выезде проиграло «Брюгге» со счетом 0:1.

Букмекеры прогнозировали жесткую зарубу в ответном матче «Динамо» и «Брюгге».