В Киеве юноша «расписал» ножом таксиста

В ночь с 12 на 13 августа в Святошинском района Киева произошло вооруженное нападение на таксиста. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина решился отвезти за город 18-летнего парня, у которого не было денег на проезд.

Как передает «Информатор», пассажир заверил водителя, что за поездку заплатит отец, поэтому он и согласился ехать.

По дороге они разговорились, как внезапно юноша выхватил нож и начал наносить колющие и режущие удары в грудь и лицо таксиста.

Сообщается, что водителю удалось остановить автомобиль и позвать на помощь. Тем временем злоумышленник схватил ключи от машины, личные вещи таксиста и скрылся.

К счастью, водитель остался жив. Его забрала «скорая», которую вызвали прохожие.

В свою очередь, к утру полицейским удалось вычислить местонахождение и задержать юного разбойника. За содеянное ему грозит длительный тюремный срок.

Как писала «Фраза», таксист в подвале под Киевом приковал цепью пассажира, который не заплатил за поездку.

Ранее под Киевом убили таксиста.