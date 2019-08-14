У Зеленского объяснили, почему «погнали в шею» Безсмертного

Стала известна причина увольнения Романа Безсмертного, который являлся представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе в Минске. Как выяснили журналисты «Фразы», в «Зе»-команде решили сделать ставку на «людей Кучмы».

Как передает «Интерфакс-Украина», Владимир Зеленский принял решение делегировать организацию отстаивания позиций Украины экс-президенту Украины Леониду Кучме, который сейчас формирует «наиболее эффективную команду» для переговоров в Минске.

В Офисе президента также подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Сам же Безсмертный считает, что президент Владимир Зеленский уволил его из-за «публичной позиции» по урегулированию в регионе.

«Это позиция не только в вопросах, которые были озвучены касательно тактики действий, но и тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе», ‒ заявил он в эфире одного из телеканалов.

Безсмертный отметил, что знает международное законодательство и правила, как необходимо действовать во время обострений конфликтов. Поэтому он выражал свою позицию.

«Очевидно, такая позиция была не ко двору», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», Зеленский лишил должности Безсмертного. И дал еще одну Богдану.