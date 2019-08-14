Коровченко захватил гериатрический пансионат, — СМИ

Сегодня, 13 августа, стало известно о том, что представители политической партии «Батькивщина» народный депутат Дубиль, Власенко и Селянский захватили Козелецкий гериатрический пансионат с целью отозвать показания граждан, которые заявили о нарушении их прав и массовых фальсификациях в день выборов. Об этом стало известно от постояльцев гериатрического пансионата, которые обеспокоены за свои жизни, сообщают «Вести».

«Сегодня на территорию пансионата заехало много машин с подозрительными людьми. Они ворвались в пансионат и начали угрожать нам, чтоб мы немедленно забрали свои заявления. Угрожали, кричали, казалось, будто бы они разнесут все вокруг. Некоторым стало плохо, схватило сердце», — рассказал один из постояльцев.

Таким образом, представители Коровченко пытаются запугать людей с ограниченными возможностями и заставить их забрать свои заявления — основные доказательства массовых фальсификаций на данном участке, благодаря которым, Коровченко потерял шанс получить заветную неприкосновенность и мандат.

«Для этих людей не существует Закона. В день выборов нам не дали проголосовать. Да, бюллетени мы получили, но не голосовали. У нас их забрали и проголосовали так как нужно было им. Теперь, когда мы рассказали об этом нам угрожают. Они бандиты заявились к нам домой, и путем запугиваний хотят заставить отказаться от своих слов и показаний. Ради чего? Ради власти! Страшно представить, какой беспредел начнется, если он (Коровченко) получит мандат», — рассказали в пансионате.

Ранее, Черниговский окружной суд удовлетворил иск кандидата Приходько Бориса Викторовича к Окружной избирательной комиссии 210 округа о признании действий противоправными относительно установления итогов голосования и о признании голосования на избирательном участке гериатрического пансионата недействительным, учитывая массовые фальсификации.