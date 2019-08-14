История Киевской Руси ожила на фестивале «Былины Древнего Киева»

10 и 11 августа в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») состоялось главное событие этого лета — Фестиваль Средневековья «Былины Древнего Киева». Как выяснили журналисты «Фразы», уже одиннадцать лет подряд этот Фестиваль в зрелищной форме знакомит гостей с великой историей нашей державы.

Посетители мероприятия получили незабываемые впечатления от представлений по мотивам древних киевских былин, конных шоу с участием более 30 лошадей, реконструкций средневековых баталий и конно-трюковых выступлений. Кроме того гостей Древнего Киева ждало множество колоритных средневековых забав, мастер-классы, блюда, приготовленные на кострах, прогулки на лошадях и много интересного из жизни Средневековья.

10 и 11 августа программа традиционно началась с торжественного открытия с участием исторических персонажей, сыгравших важную роль в становлении нашего государства, парада княжеских флагов, зрелищного выезда конной дружины и поздравления киевского князя Владимира. Все участники церемонии были одеты в аутентичные костюмы своей эпохи, имели оружие, сделанное в точном соответствии с историческими образцами. Даже конная амуниция была исторически достоверной.

После завершения торжественного парада все гости могли подойти к участникам Фестиваля, чтобы вблизи увидеть и, в прямом смысле слова, прикоснуться к легендарным историческим персонажам, которые будто сошли со страниц древних летописей. Это была уникальная возможность устроить фотосессию на память.

Далее на большом ристалище Древнего Киева перед глазами посетителей ожили сцены из истории и древнеславянского эпоса, которые в яркой зрелищной форме поведали о славной истории становления нашего государства, а также о реальной жизни наших предков. Зрители увидели былины «О древлянах и полянах», «Об апостоле Андрее Первозванном», «О князе Аскольде», «О том, как князь Вещий Олег к воротам Константинополя щит прибивал», «О гибели Вещего Олега от своего коня», «О том, как древляне казнили князя Игоря», «О том, как конные дружины князя Ярослава и князя Мстислава под Листвином бились, мирились и крест целовали», а также «О том, как княжеские конные дружины славянские земли от половцев освобождали».

Кроме того, на ристалище Древнего Киева были воспроизведены средневековые баталии. Бесстрашные воины в тяжелых рыцарских доспехах, вес которых достигал 40 кг, взяли в руки настоящее средневековое оружие, и сошлись в настоящем «побоище». Опытные актеры-каскадеры поражали зрителей зрелищными трюками на лошадях и владением средневековым оружием: луками, мечами, копьями. Гости Фестиваля получили незабываемые впечатления от конных кавалькад, кавалерийских лестницы и грациозных скачек.

Вечером действо переместилось из большого ристалища на Детинец Киева. Там перед посетителями развернулось новое действо — былина «О том, как князь Святослав град Итиль брал и Хазарию покорял». Все былины и баталии сопровождались огненными и другими спецэффектами.

В программе приняли участие несколько десятков лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К тому же все желающие могли подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться с ними, покататься на них верхом или в экипаже.

С 19:00 началась феерическая ночная программа со стрельбой горящими ядрами с требушет — единственного в Украине действующего осадного орудия. А в субботу, 10 августа, незабываемых эмоций добавило фаер-шоу.

Гости фестиваля имели возможность вспомнить легендарных исторических личностей, святых и князей киевских, сыгравших судьбоносные роли в развитии нашей державы и углубить свои знания об истории нашей страны, в частности о становлении нашей государственности, о дохристианской эпохи и о принятии христианства. Также посетители могли приобщиться к обрядам наших предков и познакомились с культурой кочевых народов, постоянных спутников Киевской Руси.

Фестиваль «Былины Древнего Киева» закончился. Но на этом знакомство с историей Киевской Руси, ее культурой и традициями не закончилось. Ведь вскоре гостей Княжества ждет много интересных мероприятий, которые познакомят с жизнью, подвигами и боевыми традициями наших предков:

• 17-18 августа — ХХІІІ Международный фестиваль национальных воинских та традиционных культур «Казацкий Спас» имени Анатолия Ермака;

• 24-26 августа — Празднование Дня Независимости Украины;

• 20-22 сентября — Открытый чемпионат Украины по средневековому бою «Зовъ героев»;

• 5-6 октября — Международный фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры IІ»;

• 12-14 октября — Празднование Покровы и Дня Защитника Украины;

• 2-3 ноября — Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы II».

Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество традиционных славянских развлечений, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда из костра, мастер-классы по народным ремеслам, экстремальные аттракционы и живописное Лесное озеро.

В Княжестве Киевская Русь возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука.

Здесь открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы — спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже на первом занятии можно научиться управлять лошадью и метко стрелять из лука.

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