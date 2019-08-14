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Несколько сотен человек под Офисом Президента требуют отставки Супрун

Несколько сотен человек под Офисом Президента требуют отставки Супрун

Несколько сотен человек, большинство из которых — работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом Президента, передает корреспондент УНН, сообщает «Обозреватель».

«Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом», — утверждают организаторы акции.

На митинге слышны крики «Супрун, прочь» и «Супрун, позор».

По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств «показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения».

«Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения», — сказал он.

По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.

Как передает корреспондент, из ОП на Банковую уже вышел советник Президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.

Добавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.

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