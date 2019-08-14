Главные новости за 13 августа 2019 года

Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянами. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, а также россияне, подвергшиеся политическим преследованиям. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Ночью «прошел» уникальный звездопад. Видели его и в Украине. Ночью жители всей Земли наблюдали звездопад Персеиды. Он был виден и в Украине.

В Украину возвращается непогода. Уже предупреждают о шторме. В Украину возвращается непогода. До конца недели страну накроют дожди и грозы.

Бывшему президенту Киргизии светит высшая мера наказания. Генеральная прокуратура Киргизии обвиняет бывшего президента этой страны Алмазбека Атамбаева в убийстве полицейского-спецназовца и других преступлениях. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев.

Из-за аномальной жары в Греции вспыхнул еще один остров. Из-за сильнейшей сорокоградусной жары в Греции вспыхнул еще один остров. Лесной пожар начался на территории Эвбеи.

Ученые поведали, кто рискует заболеть раком в первую очередь. Ученые из американского института онкологии имени Дана-Фарбер в Бостоне назвали «главную причину» онкологии. Они выявили наследственную мутацию гена, которой «отвечает» за возникновения рака.