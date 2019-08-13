Зеленский лишил должности Безсмертного. И дал еще одну Богдану

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Для этого Зеленский частично изменил 1 статью своего указа от 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе».

Отметим, что незадолго до этого Безсмертный заявил, что Украине после гибели 4 военных под Павлополем следует приостановить участие в Минском процессе вплоть до встречи лидеров стран «нормандской четверки».

В то же время в соответствии с другим указом он назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана председателем комиссии государственных наград и геральдики. Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть сегодня, 13 августа.

В состав комиссии, помимо Богдана, вошли 14 человек. Большинство из них состояли в ней и прежде. Заместителем руководителя назначен заместитель аппарата ОП Алексей Днепров. Секретарем комиссии — Андрей Осидак (руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).

Как сообщали СМИ, Зеленский назначил Романа Безсмертного представителем в политической подгруппе на Минских переговорах вместо Александра Моцика 9 июля этого года.

Как сообщала «Фраза», 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины, впоследствии переименованной в Офис Президента.