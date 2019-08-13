Ученые обнаружили еще одно доказательство правдивости библейской истории

Исследователи из Университета Северной Каролины объявили об обнаружении свидетельства вавилонского завоевания Иерусалима в 587-586 годах до н. э. Как выяснили журналисты «Фразы», оно представляет собой область, в которой нашли слои пепла, наконечники стрел, относящиеся к тому времени, а также осколки керамики железного века.

Как сообщает «Новое время», археологи считают, что данные находки можно привязать к конкретному событию завоевания из-за уникального сочетания найденных артефактов и материалов — керамики и ламп, наряду с доказательством вавилонской осады в виде обожженного дерева и ряда бронзовых и железных наконечников скифского типа, характерных для этого периода.

Исследователи утверждают, что из-за местоположения могут быть исключены различные альтернативные объяснения появления данных артефактов. По словам профессора истории Университета Шарлотты Шимона Гибсона, ученым известно, где проходила древняя линия укреплений, поэтому они могут с уверенностью утверждать, что находятся в городе. «Мы знаем, что это не какая-то свалка, а юго-западный район города железного века. В то время городская территория простиралась от района „города Давида“ до юго-востока и до западного холма, где мы копаем», — рассказал он, уделив особое внимание скифским наконечникам стрел, которые уже были найдены в Израиле и за его пределами.

«Эти наконечники были довольно распространенными в VII — VI веках до н.э., как известно, они использовались вавилонскими воинами. Эти находки указывают на историческое завоевание Вавилоном Иерусалима, которое приходится на 587-586 гг до н.э.», — считает археолог.

Кроме того, по его словам, глиняные артефакты являются типичными мощными лампами того времени, а беспорядочность находок указывает на то, что здесь была битва.

Есть также признаки какой-то значительной структуры времен железного века в соответствующей области, но эти руины, которые находятся под слоями более поздних периодов, еще не раскопаны.

Нынешняя находка является одной из старейших и, возможно, самой выдающейся по своему историческому значению, поскольку вавилонское завоевание Иерусалима является важным моментом в истории евреев. Завоевание города вавилонским царем Навуходоносором привело к гибели множества людей, разрушению Иерусалима, поджогу домов, а также разграблению и разрушению знаменитого храма царя Соломона. Местный правитель Иудейского царства царь Седекия предпринял попытку бежать из города со своей свитой, но в конце концов был пойман и взят в плен.

Отметим, что история уничтожения Иерусалима и попадание евреев в так называемый вавилонский плен на следующие 70 лет за грехи подробно описывается в Библии.

Как сообщала «Фраза», в 2010 году израильские археологи откопали оборонительную стену между Храмовой горой и древним Городом Давида. Ученые считают, что им удалась найти стену Соломона, о которой упоминается в Библии.

В июне 2018 года археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад. Она была найден во время раскопок на участке Абель Бейт-Маака, который расположен к югу от границы Израиля и Ливана. В IX веке до н. э. это место находилось на стыке трех влиятельных регионов: арамейского Дамаска на востоке, финикийского города Тир на западе и Израильского царства. Данный факт вызывает вопросы о том, кому именно посвящена данная фигурка — царю Ахаву из Израиля, королю Азаилу из Дамаска или королю Этбаалу из Тира. Однако все они упоминаются в Библии.