Бывшему президенту Киргизии светит высшая мера наказания

Генеральная прокуратура Киргизии обвиняет бывшего президента этой страны Алмазбека Атамбаева в убийстве полицейского-спецназовца и других преступлениях. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев.

Как сообщает «Радио Свобода», по его словам, Атамбаев также готовил государственный переворот. «Сегодня обвинения выдвинуты Атамбаеву — по фактам организации беспорядков, незаконного оборота оружия, препятствования следствию, захвата заложников, убийства и покушения на убийство», — заявил Генпрокурор.

Как сообщает РИА Новости, по соответствующим статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение, являющееся высшей мерой наказания в республике после отмены смертной казни в середине 2007 года.

Как сообщала «Фраза», 8 августа 2019 года в селе Кой-Таш спецназ Комитета нацбезопасности Киргизии задержал экс-главу государства Алмазбека Атамбаева, который со своими сторонниками держал оборону в осажденном особняке.

В результате штурма погиб один правоохранитель, еще 52 — пострадали.