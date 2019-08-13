Ученые поведали, кто рискует заболеть раком в первую очередь

Ученые из американского института онкологии имени Дана-Фарбер в Бостоне назвали «главную причину» онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», они выявили наследственную мутацию гена, которой «отвечает» за возникновения рака.
Как пишет издание Medical Xpress, для своего анализа исследователи взяли семью – пять ее членов болели раком поджелудочной железы. Еще три человека были поражены другими типами рака.
В публикации говорится, что «секвенирование ДНК дало возможность выявить мутацию в гене RABL3». Это касалось и тех, кому врачи диагностировали болезнь, и у тех, у кого ее не нашли.
Ученые говорят: «Данная мутация не провоцируется различными соматическими изменениями в процессе жизни организма, а носит врожденный характер».
Как утверждают исследователи, «модификация гена RABL ускоряет движение связанного с развитием рака поджелудочной железы белка KRAS и помогает ему проникать в клеточную мембрану».
По их словам, такая мутация – крайне редка.
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