Ученые поведали, кто рискует заболеть раком в первую очередь

Ученые из американского института онкологии имени Дана-Фарбер в Бостоне назвали «главную причину» онкологии. Как выяснили журналисты «Фразы», они выявили наследственную мутацию гена, которой «отвечает» за возникновения рака.

Как пишет издание Medical Xpress, для своего анализа исследователи взяли семью – пять ее членов болели раком поджелудочной железы. Еще три человека были поражены другими типами рака.

В публикации говорится, что «секвенирование ДНК дало возможность выявить мутацию в гене RABL3». Это касалось и тех, кому врачи диагностировали болезнь, и у тех, у кого ее не нашли.

Ученые говорят: «Данная мутация не провоцируется различными соматическими изменениями в процессе жизни организма, а носит врожденный характер».

Как утверждают исследователи, «модификация гена RABL ускоряет движение связанного с развитием рака поджелудочной железы белка KRAS и помогает ему проникать в клеточную мембрану».

По их словам, такая мутация – крайне редка.

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