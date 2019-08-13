Коровченко стягивает титушек под здание суда, — СМИ

Сегодня, 13 августа, Сергей Коровченко начал собирать группы людей спортивной наружности под здание Апелляционного суда в Киеве, где будет проходить оспаривание решения первой инстанции о признании выборов на одном из участков 210 округа недействительными из-за массовых правонарушений. Об этом стало известно со слов одного из спортсменов, пишет From-ua.com о ссылкой на издание «Украинский политик»..

«Под апелляционный суд в Киеве собирают молодых людей спортивной наружности, более известных в народе как „титушки“. Главная цель — давление на коллегию судей, которая сегодня будет принимать решение по результатам выборов на 210 округе », - рассказал участник предстоящего митинга.

Также стало известно, что это молодые люди из Белой Церкви, которых централизованно привезли в столицу.

Ранее Коровченко уже проиграл все суды против ЦИК, так как коллегии судей, во время рассмотрений исковых заявлений, не установили факты бездеятельности ЦИК, то есть ЦИК действовали в рамках закона.

По мнению экспертов, происходящее на данном округе стало больше походить на цирк, чем на выборы в демократической стране.

«Нашим кандидатом необходимо понять, что старые схемы больше не работают. Нельзя сфальсифицировать выборы, купить судей и получить заветный мандат. Новая власть показала стране, что есть Закон и есть суды, которые работают в рамках Закона. То, что Коротченко пытается надавить на судей с помощью средств массовой информации или приводя под здание суда титушек — это типичный произвол людей из 90-х. », - прокомментировал ситуацию политический эксперт Андрей Баранов.

Напомним, ранее сообщалось, что Коровченко проиграл очередной Верховный Суд.