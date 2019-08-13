Зеленский упростил получение украинского гражданства россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, а также россияне, подвергшиеся политическим преследованиям. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ, в частности, предусматривает, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства, вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения.

Также Зеленский поручил Кабинету министров «обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений» и разработать в трехмесячный срок соответствующий законопроект.

В свою очередь, Служба безопасности Украины должна проверить соблюдение Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями требования закона в сфере гражданства.

Как сообщала «Фраза», 18 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также иностранцам, чьи права и свободы на их родине нарушены. Таким образом, он отреагировал на известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписании президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

Напомним, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям «отдельных районов» Донбасса получать гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом указывалось, что обращаться с заявлением о приеме в гражданство России могут не все лица, постоянно проживающие на территории «отдельных районов», а только те их них, которые в свое время получили паспорт «гражданина» «ЛНР» или «ДНР».

1 мая Путин подписал новый указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства украинцам.

3 мая в Донецке начался прием заявлений на получение российского гражданства по упрощенной системе.

14 мая в «ДНР» временно прекратили принимать документы на получение российского гражданства.