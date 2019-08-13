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Впервые с 1999 года в Беларуси зафиксирована вспышка сибирской язвы

Впервые с 1999 года в Беларуси зафиксирована вспышка сибирской язвы

В одной из белорусских деревень зафиксирована вспышка сибирской язвы. Как выяснили журналисты «Фразы», это случилось впервые с 1999 года.

Как передает Минсельхозпрода страны, ЧП произошло в селе Хотомель недалеко от Бреста. Тут у одного из местных мужиков обнаружили зараженную лошадь. О вспышке болезни стало известно еще 10 числа, но сообщили об этом официально лишь сегодня.

Сейчас в районе риска проходит дезинфекция и проверка животных.

Как известно, сибирская язва опасна для человека, если он контактирует с зараженным животным или есть его мясо.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили новый потенциально смертоносный штамм сибирской язвы.

Ранее Минздрав официально подтвердил сибирскую язву в Одесской области.

Тэги: здоровье, мир, сибирская язва, Беларусь

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