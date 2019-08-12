На Полтавщине избили не прошедшего дресс-код прокурора

В воскресенье вечером, 11 августа, в городе Кременчуг Полтавской области избили прокурорского работника. Как выяснили журналисты «Фразы», «забывший» про дресс-код блюститель закона пытался всеми правдами и неправдами попасть в развлекательное заведение.

Как передает УНН, прокурора «тормознули» на входе в ночной клуб по причине несоответствия его одежды дресс-коду заведения. После этого между ним и охранниками заведения возникла словесная перепалка, плавно переросшая в потасовку, в ходе которой прокурора избили.

Сообщается, что горе-прокурор получил перелом носа и ушибы. По факту инцидента начато расследование.

Как писала «Фраза», под Киевом пьяный прокурор прямо на улице открыл огонь из ружья.

Ранее в черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек.