Зеленский прошелся «кадровой метлой» по ставленникам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу 18 глав районных администраций в Донецкой и Лвовской областях, назначенных во времена президентства Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие указы появились на официальном сайте главы государства.

Как следует из документов, на Львовщине «обезглавились» сразу 11 районов, а на Донетчине ‒ 7.

В частности, должностей лишились председатели Яворивской, Старосамборской, Сокальской, Сколевской, Радеховской, Перемышлянской, Николаевской, Золочевской, Жидачевской, Бусской, Бродовской райгосадминистраций (Львовская область) и Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской, Ясиноватской (Донецкая область).

Все чиновники были уволены «в связи с окончанием срока полномочий президента Украины».

Как писала «Фраза», Зеленский продолжает избавляться от ставленников Порошенко.

Ранее недовольный увольнением «человек Порошенко» подал на Зеленского в суд.