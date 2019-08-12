В Киеве открывается экзистенциальная выставка «Прихоти свободы»

С 15 августа по 3 сентября в ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка художника Вадима Петрова «Прихоти свободы». Как выяснили журналисты «Фразы», на выставке будут представлены живописные работы, написанные за двадцатилетний период с конца 90-х годов до наших дней.

Вадим Петров поднимает экзистенциальные вопросы свободы, одиночества и самореализации. На первый взгляд относящиеся к высокой философии, на самом деле они касаются каждого живого человека. И касаются не время от времени, а постоянно, каждый день в течение всей жизни, хотим мы этого или нет. Наши отношения со свободой развиваются вместе с осознанностью, и наши взгляды эволюционируют вслед за знаниями.

Фигуративная и одновременно абстрактная, несколько сюрреалистичная живопись Вадима Петрова настраивает зрителя на спокойное и задумчивое созерцание. Она предлагает порассуждать над глубокими вопросами, от которых отвыкли современные люди, поглощенные повседневными гонками и бытовой суетой. Может ли быть действительно свободным одинокий, уединившийся человек? Кем вообще является человек — субъектом свободы или объектом манипуляций и социальных экспериментов? Каждый способен найти свой ответ, но перед этим придется хорошо поискать — в творчестве; в знаниях об обществе и Вселенной; в истории и поэзии; в конце концов, даже в случайных находках и событиях, происходящих вокруг.

Вадим Петров — украинский художник; родился в 1960 году в г. Шостка Сумской области. Занимается живописью, объектами, графикой. Живет и работает в Харькове. Автор многочисленных персональных выставок и участник многих проектов. Работы Вадима Петрова хранятся в музеях и частных коллекциях Украины и зарубежья.

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Расписание работы галереи: Вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.