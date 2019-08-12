Под Киевом пьяный прокурор прямо на улице открыл стрельбу

В селе Слобода Кагарлыкского района Киевской области произошел резонансный инцидент с участием прокурорского работника. Как выяснили журналисты «Фразы», нетрезвый сотрудник надзорного ведомства прямо на улице применил огнестрельное оружие.

Как передает УНН, происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, возле местного кафе. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, прокурор произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в направлении поля.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Подоспевшие по вызову правоохранители провели тест на наличие алкоголя в крови нарушителя и составили протокол об административном правонарушении по ст. 174 КУоАП («стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах»), а также постановление о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Кроме того, патрульные изъяли у горе-прокурора ружье и разрешение на него.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный прокурор сбежал от полиции через заросли кустов.

Ранее в черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек.