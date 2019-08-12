Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР. В Государственном бюро расследований прошел допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко относительно уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». На выходе его пытались забросать яйцами неизвестные.

На киевской окраине местные жители подрались с компанией негров. Ночьюна улице Бориса Гмыри, 6 в Дарницком районе Киева было неспокойно. Тут местные «Фразы», тут местные жители подрались с компанией темнокожих.">жители подрались с компанией темнокожих.

Синоптики пообещали похолодание по всей Украине. Украинцам рассказали о «Фразы», в Гидрометцентре сообщили о похолодании по всей стране.">погоде на ближайшую неделю, 12-16 августа. В Гидрометцентре сообщили о похолодании по всей стране.

В Черном море при пожаре затонуло рыболовецкое судно. Рядом с поселком Джубга Краснодарского края РФ затонуло рыболовецкое судно. Перед этим на нем случился пожар.

К Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию. Под Афинами бушует гигантский лесной пожар. Он угрожал греческой столице.

К Земле мчится гигантский астероид. В NASA оценили вероятность столкновения. К Земле приближается гигантский астероид 2019 OU1. Размеры его огромны.