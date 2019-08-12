В одесский лагерь, где сгорели трое детей, заселили новую группу

Одесский лагерь «Виктория» открылся впервые после пожара 2017 года. Как выяснили журналисты «Фразы», новая смена будет отдыхать здесь до 29 августа.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на начальника городского департамента образования и науки Елену Буйневич, смена состоит из 103 детей, в основном это дети льготных категорий.

Детей заселили в каменные корпуса, на ремонт которых потратили больше пяти миллионов гривен. В то же время деревянные корпуса остаются под арестом.

Как сообщала «Фраза», в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе в ночь на 16 сентября 2017 года погибли две девочки. Позже стало известно о нахождении останков третьего человека, однако кому они принадлежат официально так и не было сообщено.

Лишь 22 сентября было официально объявлено о гибели троих девочек. Все останки были идентифицированы.

Всего на момент возгорания в корпусе находились 42 ребенка. Как сообщили местные СМИ, несмотря на то, что на территории детского лагеря был и гидрант, и пожарный водоем, воды для тушения в них не оказалось. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-премьер-министр—министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сообщили, что детскому лагерю «Виктория» в июне были даны определенные предписания по обеспечению мер безопасности, в том числе противопожарных мер.

По данным СМИ, Управление капитального строительства Одесского городского совета летом 2016 года освоило 11,08 млн. грн. на дополнительных работах по реконструкции детского лагеря «Виктория», среди которых в том числе были работы и по установке автоматической пожарной сигнализации.

Лагерь «Виктория» — муниципальный детский лагерь, в котором на момент трагедии ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхали около 5 тыс. детей, в т. ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.