Перед приездом Зеленского на Житомирщине старый паркет прикрыли новым ковром

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Житомирскую область в здании Олевской районной государственной администрации на старый паркет положили новый ковер. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Роман Бочкала.

«Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер», — написал Бочкала, приложив к посту соответствующее фото.

Отметим, сегодня президент Зеленский находится с рабочей поездкой в Житомирской области. В рамках визита он, в частности, представил новоназначенного главу Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Как сообщала «Фраза», 11 апреля 2013 года работники ЖЭКов тщательно красили коричневой краской и отчищали от объявлений стены, чистили бордюры и парапеты накануне приезда тогдашнего президента Виктора Януковича.

13 декабря 2017 года в Харькове перед визитом делегации во главе с президентами Польши и Украины коммунальщики отмывали от грязи бордюры.