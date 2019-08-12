Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР

В Государственном бюро расследований прошел допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко относительно уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Как выяснили журналисты «Фразы», на выходе его пытались забросать яйцами неизвестные.

Как сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на своем канале в Telegram, второй допрос Порошенко длился 2 часа. «Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа, — отметил при этом Труба. — К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год».

В свою очередь, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката экс-президента Игоря Голованя, следователи не указывают, о каком уклонении идет речь, сколько средств не уплачено, и в какой юрисдикции.

«Я вам скажу, что там вообще не о чем говорить. Петр Алексеевич был как свидетель. Насколько мог, дал исчерпывающие ответы. Устроят ли они следователей, увидим», — рассказал юрист, выразив убеждение, что украинские правоохранительные органы находятся под внешним контролем.

«Следователи ГБР очень стесняются своих вопросов и там есть чего стесняться, потому что они очень ярко демонстрируют, насколько господа следователи разбираются в тех вопросах, по которым допрашивали», — добавил Головань.

При этом он подчеркнул, что Порошенко «перевыполнил план», принеся дополнительные ответы на вопросы для предварительного допроса касающегося продажи завода «Кузня на Рыбальском».

Дату следующего допроса он отказался называть.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на выходе из ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, однако яйца попали преимущественно в собравшихся журналистов. Когда в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись. Сам Порошенко успел сесть в свою машину и не пострадал.

Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.

Как сообщала «Фраза», 25 июля 2019 года бывший президент Петр Порошенко допрашивали в ГБР по делу о финансовых махинациях на заводе «Кузня на Рыбальском». Отметим, что к нему неожиданно подбежали четверо молодчиков, один из которых запрыгнул на капот авто. В инцидент сразу же вмешалась охрана бывшего главы государства, что привело к драке с использованием слезоточивого газа.

Напомним, 6 мая 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая. Однако он в итоге так и не явился.

20 мая бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направилв Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».