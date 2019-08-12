Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР

Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР

В Государственном бюро расследований прошел допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко относительно уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Как выяснили журналисты «Фразы», на выходе его пытались забросать яйцами неизвестные.

Как сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба на своем канале в Telegram, второй допрос Порошенко длился 2 часа. «Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа, — отметил при этом Труба. — К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год».

В свою очередь, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката экс-президента Игоря Голованя, следователи не указывают, о каком уклонении идет речь, сколько средств не уплачено, и в какой юрисдикции.

«Я вам скажу, что там вообще не о чем говорить. Петр Алексеевич был как свидетель. Насколько мог, дал исчерпывающие ответы. Устроят ли они следователей, увидим», — рассказал юрист, выразив убеждение, что украинские правоохранительные органы находятся под внешним контролем.

«Следователи ГБР очень стесняются своих вопросов и там есть чего стесняться, потому что они очень ярко демонстрируют, насколько господа следователи разбираются в тех вопросах, по которым допрашивали», — добавил Головань.

При этом он подчеркнул, что Порошенко «перевыполнил план», принеся дополнительные ответы на вопросы для предварительного допроса касающегося продажи завода «Кузня на Рыбальском».

Дату следующего допроса он отказался называть.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на выходе из ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, однако яйца попали преимущественно в собравшихся журналистов. Когда в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись. Сам Порошенко успел сесть в свою машину и не пострадал.

Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.

Как сообщала «Фраза», 25 июля 2019 года бывший президент Петр Порошенко допрашивали в ГБР по делу о финансовых махинациях на заводе «Кузня на Рыбальском». Отметим, что к нему неожиданно подбежали четверо молодчиков, один из которых запрыгнул на капот авто. В инцидент сразу же вмешалась охрана бывшего главы государства, что привело к драке с использованием слезоточивого газа.

Напомним, 6 мая 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая. Однако он в итоге так и не явился.

20 мая бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направилв Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

25 мая СМИ сообщили, что сотрудники САП планируют вызвать на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о коррупции в крупнейшей энергокомпании страны ‒ «Центрэнерго».

Тэги: Петр Порошенко, политика, допрос, криминал, новости Украины, телеканал Прямой

Комментарии

Статьи

12.08.19 16:41

Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности

Автор: Михаил Масс

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
11.08.19 07:43

«Динамо» – «Шахтер»: когда счет гораздо лучше игры

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Unity Towers: строительная афера по-одесски. Судьи админсуда в «доле»?
12.08.19 13:23

Unity Towers: строительная афера по-одесски. Судьи админсуда в «доле»?

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
Читая мемуары финансиста Сталина
Читая мемуары финансиста Сталина
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР

Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР
12.08.19 14:31
1136
Последние новости
12.08.19 16:50

В Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу (18+)
12.08.19 16:34

На Полтавщине обнаружена «одна из самых весомых находок Европы» скифского периода
12.08.19 16:06

В одесский лагерь, где сгорели трое детей, заселили новую группу
12.08.19 15:37

Перед приездом Зеленского на Житомирщине старый паркет прикрыли новым ковром
12.08.19 15:26

Мужчина умудрился найти среди ночи в Киеве болото и… застрял в нем
12.08.19 14:31

Стали известны подробности очередного допроса Порошенко в ГБР
12.08.19 14:07

К Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию
Фото и Видео
В Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу (18+)
В Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу (18+)
В Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу (18+)
В Колумбии военные рухнули с огромной высоты во время авиашоу (18+)
На Полтавщине обнаружена «одна из самых весомых находок Европы» скифского периода
На Полтавщине обнаружена «одна из самых весомых находок Европы» скифского периода
К Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию
К Афинам «подобрался» лесной пожар: спасатели с трудом сдержали стихию
ДТП в Днепре: пострадали женщина и крошечный ребенок
ДТП в Днепре: пострадали женщина и крошечный ребенок
На киевской окраине местные жители подрались с компанией негров
На киевской окраине местные жители подрались с компанией негров
К Земле мчится гигантский астероид. В NASA оценили вероятность столкновения
К Земле мчится гигантский астероид. В NASA оценили вероятность столкновения
Совершивший аварийную посадку в Риме самолет случайно повредил несколько десятков домов и автомобилей
Совершивший аварийную посадку в Риме самолет случайно повредил несколько десятков домов и автомобилей
В Сети появилось видео сногсшибательного прыжка самого молодого чемпиона Европы из Украины
В Сети появилось видео сногсшибательного прыжка самого молодого чемпиона Европы из Украины
ДТП в Киеве: водитель Toyota буквально разнес все вокруг
ДТП в Киеве: водитель Toyota буквально разнес все вокруг
В Испании автомобиль протаранил ресторан – есть пострадавшие
В Испании автомобиль протаранил ресторан – есть пострадавшие
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.