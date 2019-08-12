В Киеве уже месяц продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма

Киевские магазины Metro и «Папирус» школьникам продают дневники с картой Украины без Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Центра общественного здоровья Владимир Бируля на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что увидел такие дневники еще месяц назад. «Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. Папирус отписал что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации», — написал Бируля, добавив, что в итоге товар не был изъят из продажи.

На прилагаемом к посту фото можно видеть, что стоимость такого дневника составляет 43 грн 90 коп.

Как сообщала «Фраза», в январе 2017 года в харьковских книжных магазинах появилась развивающая географическая игра для детей, в которой на картах аннексированный Крым указан частью России.

В середине августа 2018 года стало известно, что в Украине выпустили энциклопедию, в которой Крым обозначен частью России.

20 ноября в Верховной Раде Украины произошел географический скандал — во время заседания одной из комиссий был продемонстрирован слайд с картой Украины без Крыма.