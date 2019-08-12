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Посреди оккупированного Донецка начался массовый мор рыбы

Посреди оккупированного Донецка начался массовый мор рыбы

Жители оккупированного Донецка массово жалуются на гибель рыбы в реке Кальмиус. Как выяснили журналисты «Фразы», оккупанты заявляют об органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.

Как сообщает «Новое время», по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа установлен факт несоответствия воды Нижнекальмиусского водохранилища по следующим показателям: нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, уровень содержания кишечной палочки составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме 5000 в 1 дм³).

Нижнекальмиусское водохранилище — одно из четырех водохранилищ, устроенных на реке Кальмиус. Находится в городской черте Донецка и разделяет Ворошиловский (правый берег) и Калининский (левый берег) районы. Представляет собой каскад из двух водохранилищ, которые разделены дамбой.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году специалисты из США пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия.

В феврале 2019 года в Житомирской области специалисты Госэкоинспекции зафиксировали загрязнение реки Хомора неизвестными веществами.

В июне 2019 года в Белой Церкви и Умани из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось было выключено центральное водоснабжение.

В июле в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского в Киеве наблюдался массовый мор рыбы.

Тэги: отравление, Донецк, рыба, водохранилище, загрязнение, оккупация, новости Украины

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