Мужчина умудрился найти среди ночи в Киеве болото и… застрял в нем

В ночь на понедельник, 12 августа, в Киеве произошло необычное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на Русановке 52-летний мужчина нашел болото в местном заливе и застрял в нем.

Как передает ГСЧС, спасатели, получив вызов, тут же бросились на помощь бедолаге.

Его нашли в пяти метрах от берега, где его уже засасывало болото.

Мужчину спасли с помощью веревки.

Зачем он среди ночи полез в болото – неизвестно.

Как писала «Фраза», Черное море в Одессе заволокло токсичной пленкой.

Ранее у побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу.