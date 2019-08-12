Мужчина умудрился найти среди ночи в Киеве болото и… застрял в нем

В ночь на понедельник, 12 августа, в Киеве произошло необычное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на Русановке 52-летний мужчина нашел болото в местном заливе и застрял в нем.
Как передает ГСЧС, спасатели, получив вызов, тут же бросились на помощь бедолаге.
Его нашли в пяти метрах от берега, где его уже засасывало болото.
Мужчину спасли с помощью веревки.
Зачем он среди ночи полез в болото – неизвестно.
Как писала «Фраза», Черное море в Одессе заволокло токсичной пленкой.
Ранее у побережья Одессы море превратилось в зеленую жижу.