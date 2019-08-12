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В Черном море при пожаре затонуло рыболовецкое судно

В Черном море при пожаре затонуло рыболовецкое судно

Рядом с поселком Джубга Краснодарского края РФ затонуло рыболовецкое судно. Как выяснили журналисты «Фразы», перед этим на нем случился пожар.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России, судно загорелось, находясь в 1,5 километрах от берега. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание двигателя.

В результате пожара судно затонуло. Шесть членов экипажа доставили на берег. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщала «Фраза», 2 ноября 2013 года в 18 км от Севастополя в Черном море капитан парома АНТ-2 подал сигнал SOS в связи с пожаром на судне. В результате пострадали 8 человек, сгорели 6 грузовых автомобилей.

Тэги: судно, пожар, Россия, мир, ЧП, Черное море

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