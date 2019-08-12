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Дело «Роттердам+» — попытка главы НАБУ сохранить свою должность и прикрыть новую схему Коломойского, — журналисты-расследователи

Дело «Роттердам+» — попытка главы НАБУ сохранить свою должность и прикрыть новую схему Коломойского, — журналисты-расследователи

Делом о «Роттердам+» Артем Сытник пытается сохранить свои позиции во главе НАБУ и одновременно прикрыть новую схему Игоря Коломойского. Об этом идет речь на страничке журналистов-расследователей «Страсти» в Facebook, сообщают «Версии».

«Почему только сейчас, после двух с половиной лет следствия Сытник решил объявить подозрения по делу „Роттердам+?“. Ведь, судя по презентации НАБУ, объем доказательной базы все также никчемен. А точнее, отсутствует как таковой. Выбор момента объясняется двумя причинами. Первая: Сытнику надо показать Зеленскому результат, который тот сурово требовал в середине июня, угрожая перезагрузкой НАБУ. Перезагружаться Сытнику нельзя, потому что можно самому получить подозрения: по делу об отдыхе за счет криминальных авторитетов в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, по делу о взятке от Крючкова и, конечно, по поводу американской истории. И вторая причина, тесно связанная с первой: надо прикрыть Игоря Валерьевича. Который вместо „Роттердама плюс“ по-тихому запустил „Коломойский минус“. И минусует бюджет примерно на 350 млн грн ежемесячно», — написали журналисты в Facebook.

Журналисты напомнили, что недавно Игорь Коломойский с помощью Окружного административного суда Киева отменил действие тарифов на транспортировку и диспетчеризацию электроэнергии национальным государственным оператором «Укрэнерго» для пяти своих предприятий. В связи с запуском нового энергорынка и изменения механизма компенсации тарифов для возобновляемой энергетики тарифы «Укрэнерго» были предназначены для выплат производителям электроэнергии из возобновляемых источников. Однако принадлежащие Коломойскому предприятия благодаря решению суда будут платить по старому тарифу. А многочисленные объекты экологически чистой энергетики благодаря Коломойскому недополучат колоссальные средства, измеряемые миллиардами.

«Принадлежащий Коломойскому Никопольский завод ферросплавов подал иск в Окружной суд Киева, требуя отменить повышение. Потому что и НКРЭКУ неконституционно, и субсидирование зеленого тарифа дискриминационно, и вообще (золотой аргумент Коломойского) завод может остановиться. Суд с легкостью и удовольствием привлек с рассмотрению иска еще четыре предприятия Коломойского — Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи и „Днепроазот“. И затем всем пяти бизнесам Игоря Валерьевича разрешил платить по старому тарифу», — отмечают журналисты.

По их мнению, делом «Роттердам+» пытаются информационно отвлечь общество от очередной схемы олигарха. «Новая тема в украинском медийном пространстве живет не более одного дня, если ее забивать другим информационным поводом. Подход, похоже, становится любимым для новой власти. Как мы и прогнозировали, о пленках Вовка и возможном фигурировании в них Богдана уже никто не вспоминает. Эффективно забили «заявлением об отставке с момента наступления желания» и Иванчуком. Грандиозный энергетический схематоз Коломойского забивают «Роттердамом+», — полагают журналисты.

А также добавляют, что «формула „Роттердам+“ работала для всех участников рынка-промышленных потребителей. Чего не отрицает даже НАБУ в своей презентации. А вот формула „Коломойский минус“ работает только для пяти предприятий, принадлежащих одному человеку. Но НАБУ делает вид, что не замечает работающую у нее под носом ОПГ из Коломойского и ОАСК».

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу «Роттердам +».

9 августа Соломенский районный суд Киева избрал Владимиру Евдокимов меру пресечения в виде ареста на 60 суток или внесения залога в 2 млн грн., хотя прокуроры просили залог в 50 млн грн.

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление № 289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула «Роттердам+»).

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