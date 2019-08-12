Синоптики пообещали похолодание по всей Украине

Украинцам рассказали о погоде на ближайшую неделю, 12-16 августа. Как выяснили журналисты «Фразы», в Гидрометцентре сообщили о похолодании по всей стране.

Синоптики говорят, что жара начнет спадать со среды, когда по всей Украине ожидаются дожди с грозами.

До конца недели осадки сохранятся лишь на северо-западе. По всей остальной территории Украины будет сухо.

Днем температура упадет до 22-27 тепла, а ночью будет плюс 11-16. На пару градусов может быть теплее на юго-востоке и в Крыму.

В Киеве должно быть сухо.

Как писала «Фраза», мощный шторм частично подтопил Киев.