Норвежская принцесса «отреклась» от титула из-за романа с чернокожим проходимцем

Норвежскую принцессу Марту Луизу заставили «отречься» от титула из-за романа с американцем по имени Дерек Веретт. Как выяснили журналисты «Фразы», 47-летняя дочь короля Харальда V и королевы Сони решила начать «новую жизнь» с чернокожим мошенником.

Как пишет «Стархит», в настоящее время Марта Луиза вместе со своим новым возлюбленным занимаются «альтернативной медициной».

Сам Веретт называет себя шаманом, изгоняющим духов и гастролирует по стране вместе с принцессой.

Сообщается, что совместные выступления пары так и называются ‒ «Шаман и принцесса». Однако королевская семья попросила Марту не использовать таким образом свой титул, поскольку упоминать о принадлежности к королевской семье она может лишь на официальных встречах или в государственных документах.

«Я прошу прощения за то, что ранее использовала титул принцессы в названии тура. Это была моя ошибка, и я понимаю, что использование титула в этом ключе выглядит провокационно. Я серьезно восприняла все эти обсуждения и, посовещавшись с семьей, приняла решение внести изменения», ‒ написала принцесса в своем Twitter.

Как писала «Фраза», саудовскую принцессу обвинили в... избиении сантехника.

Ранее судмедэксперт озвучил истинную причину смерти принцессы Дианы.