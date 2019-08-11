Главные новости за 10-11 августа 2019 года

Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский. Американский президент Дональд Трамп не смог сразу вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Соответствующее видео появилось на просторах видеохостинга Youtube.

Зеленский обратился с поздравлением к мусульманам. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман со светлым праздником Курбан-Байрам. Поздравление «Зе» было опубликовано на официальном сайте главы государства.

В сокрушительном ДТП на Полтавщине погибла известная украинская балерина. Страшное ДТП на Полтавщине унесло жизнь известной балерины Светланы Исаковой. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась домой после отпуска в Италии.

В Запорожье при загадочных обстоятельствах ограбили звезду фильма «Киборги». В Запорожье дерзкие «гопники» ограбили известного украинского актера Андрея Исаенко, сыгравшего главную роль в фильме «Киборги» (2017). О происшествии рассказал сам потерпевший, выложив видео в социальной сети Facebook.

Появилось видео, как в Германии взорвали огромную градирню атомной электростанции. В немецком городке Мюльхайм-Керлих (земля Рейнланд-Пфальц) взорвали градирню атомной электростанции, которая была закрыта еще в 1988 году. Грандиозное мероприятие напрямую транслировалось на видеохостинге Youtube.

В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек. В городе Морогоро на востоке Танзании 60 человек погибли и 70 получили серьезные ранения при взрыве бензовоза. Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на местный портал The Citizen.

По странам Скандинавии прокатилась волна терактов. Сразу в трех странах Скандинавии, всемирно известных своей безопасностью ‒ Дании, Швеции и Норвегии ‒ произошла серия терактов. Целью террористов стали государственные органы, прихожане мусульманского молитвенного сооружения, а также мигранты.