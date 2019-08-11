Зеленский обратился с поздравлением к мусульманам

В воскресенье, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман со светлым праздником Курбан-Байрам. Как выяснили журналисты «Фразы», поздравление «Зе» было опубликовано на официальном сайте главы государства.

По словам Зеленского, этот большой праздник «приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами».

Президент также дал высокую оценку работе мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб.

Ранее Зеленский поздравил украинцев с Пасхой сразу на двух языках.