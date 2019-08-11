По странам Скандинавии прокатилась волна терактов

Сразу в трех странах Скандинавии, всемирно известных своей безопасностью ‒ Дании, Швеции и Норвегии ‒ произошла серия терактов. Как выяснили журналисты «Фразы», целью террористов стали государственные органы, прихожане мусульманского молитвенного сооружения, а также мигранты.

Как передают «Факты», в субботу, 10 августа, в пригороде Осло (Норвегия) неизвестный мужчина открыл стрельбу в мечети. Ранение получил один человек. Инцидент произошел в Исламском центре аль-Нур в столице Норвегии.

Подоспевшим полицейским удалось задержать срелявшего. Им оказался белый молодой человек. Его личность и мотивы пока неизвестны.

По сообщениям местных СМИ, он является последователем печально известного австралийца Брентона Тарранта, который в марте устроил бойню в двух мечетях новозеландском городке Крайстчерч.

В свою очередь, в датской столице Копенгагене прогремели сразу два взрыва за четыре дня. Первый произошел еще 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства, ранен один человек. А утром 10 августа «рвануло» возле полицейского участка в районе Нерребро. Известно, что там проживает много иммигрантов из разных стран. В результате оказались повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никого не было, поэтому люди не пострадали.

Ранее в среду, 7 августа, прогремел взрыв перед ратушей шведского города Ландскрон. Он находится всего в часе езды от Копенгагена. Этот теракт был совершен поздно вечером, когда в учреждении никого не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы Дании и Швеции проводят совместное расследование.

Как писала «Фраза», в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний парень по имени Патрик Крузиос открыл стрельбу из АК-47 по посетителям торгового центра Walmart.

Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе двое детей. Самого же стрелка удалось задержать правоохранителям.