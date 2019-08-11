В США нашли мертвым миллиардера, обвиняемого в педофилии

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене. Как выяснили журналисты «Фразы», его тело было найдено в субботу, 10 августа, около 7:30 утра по местному времени.

Как передает «Лента» со ссылкой на New York Times, горе-миллиардер был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Его обвинили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

Сообщается, что 25 июля Джеффри Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее. По одной из версий, тогда он пытался покончить с собой или нанести себе травмы, чтобы потребовать перевода в другое место содержания.

Резонансный инцидент уже прокомментировал генеральный прокурор США Уильям Барр.

«Я был потрясен, узнав, что Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в тюрьме», ‒ отметил он, добавив, что смерть миллиардера вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

Как писала «Фраза», стало известно, сколько миллиардеров живет на нашей планете.

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