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Скандал на 210 округе: Коровченко лжет о ходе судебного дела, - СМИ

Скандал на 210 округе: Коровченко лжет о ходе судебного дела, - СМИ

Сегодня, 10 августа, кандидат Коровченко безосновательно публично заявил, что документы, поданные в суде адвокатом его оппонента Приходько Бориса - фальсификация и подделка. Как сообщает FromUA со ссылкой на «Открытую Украину», об этом заявил адвокат Николай Торбеев.

«Не новость, как за счет заявлений в полицию и соответствующей медийной подаче, искусственно создается давление на гражданина. Сегодня мне попалось на глаза заявление одного из кандидатов в народные депутаты - Сергея Коровченко, в котором он прямо обвинил меня в подделке документов, которые подавались мной в рамках судебного процесса, - написал Торбеев и добавил, - Ранее в суде нами были обнаружены факты незаконного голосования на избирательном участке №740243 (Козелецкий гериатрический пансионат). На этом участке, где голосуют люди из этого самого пансионата, а люди там преимущественно преклонных лет, с инвалидностью и то, как там происходили выборы можно много писать. Думаю всем и так понятно, как именно определенные дельцы могут сфальсифицировать волеизъявление за счет таких людей. В суде также было установлено голосование и мертвыми людьми, и за избирателей в их отсутствие другими», - сказал адвокат.

Также адвокат уверен, что Коровченко пытается его дискредитировать от безысходности, ведь сторона Приходько одержала победу во всех судебных процессах. А это значит, фальшивая победа Коровченко висит на волоске.

Как напоминает издание, ранее сообщалось, о том, что против кандидата Коровченко возбуждено уголовное дело по факту попытки подкупа и угроз физической расправой одному из членов ОВК.

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