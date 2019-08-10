Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Дело НАБУ по «Роттердам+» построено на словах одного эксперта, – Трохимец

Дело НАБУ по «Роттердам+» построено на словах одного эксперта, – Трохимец

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, комментируя пресс-конференцию руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил, что недопустимо, когда выводы НАБУ в общественно важных делах основываются на точке зрения одного эксперта. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на «Обозреватель».

«По меньшей мере не солидно, когда НАБУ основывает выводы и объявляет подозрение на базе мнения одного эксперта. А если принимать во внимание, что речь идет о таком общественно важном вопросе, как формула „Роттердам+“, это категорически недопустимо. Тем более, что имя этого эксперта является засекреченным. Исходя из выступления Сытника, даже не понятно — мнение эксперта выражено письменно или устно», — сказал Трохимец, комментируя пресс-конференцию директора НАБУ Артема Сытника.

Во время пресс-конференции Сытник заявил: «Каждая из составляющих формулы („Роттердам+“) исследовалась на предмет ее обоснованности. И, как следствие изучения с самого начала, когда началось обсуждение этого тарифа, заканчивая тем, какие были вызваны последствия. Это не мои слова и не слова даже прокурора. Это слова эксперта, который сделал эти выводы на основании постановления о назначении экспертизы детектива».

Трохимец также обратил внимание на возможный коммерческо-заказной характер подобных выводов неизвестного эксперта. «Помню, в начале года академик Валерий Геец говорил, что проведение подобных экспертиз является своеобразным бизнесом. Кстати, он тогда рассказывал именно о „Роттердам+“», — уточнил президент Ассоциации энергетики Украины.

Как напоминает издание, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением 6 лицам, причастным к введению формулы «Роттердам+».

Тэги:

Комментарии

Статьи

10.08.19 08:50

Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы

Автор: Дмитрий Факовский

Интервью

22.07.19 12:21

Гиоргий Цитаишвили: Я не должен играть лишь из-за того, что я чемпион мира. Я должен играть, если буду этого заслуживать!

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
07.08.19 11:10

«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Судья Окружного админсуда Киева Смолий – как зеркало политической коррупции, – СМИ
10.08.19 12:42

Судья Окружного админсуда Киева Смолий – как зеркало политической коррупции, – СМИ

Автор: znaj.ua

Выбор редакции
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Андрей Малышко: украинский классик сталинской пробы
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
«Динамо» после Брюгге: а если лидеры добавят?
Читая мемуары финансиста Сталина
Читая мемуары финансиста Сталина
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
Есть ли жизнь у киевского трамвая?
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» как оружие для Сталина
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский

Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский
10.08.19 12:02
1066
Последние новости
10.08.19 15:57

В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек
10.08.19 13:54

В Запорожье при загадочных обстоятельствах ограбили звезду фильма «Киборги»
10.08.19 12:36

Дело НАБУ по «Роттердам+» построено на словах одного эксперта, – Трохимец
10.08.19 12:02

Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский
10.08.19 10:24

В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
09.08.19 23:48

Люди возмущены фальсификациями Коровченко на 210 округе
09.08.19 21:10

В курортной Кирилловке произошла массовая драка со стрельбой
Фото и Видео
В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек
В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек
В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек
В Танзании из-за неосторожного курильщика погибло 60 человек
В Запорожье при загадочных обстоятельствах ограбили звезду фильма «Киборги»
В Запорожье при загадочных обстоятельствах ограбили звезду фильма «Киборги»
Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский
Трамп внезапно забыл, кто такой Зеленский
В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
В Киеве пьяная компания попала в ДТП, на огромной скорости удирая от полиции
Звезда Голливуда Дэнни Трехо спас ребенка после ДТП
Звезда Голливуда Дэнни Трехо спас ребенка после ДТП
В Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских
В Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских
Появилось видео конфликта между турецкой охраной Зеленского и российской журналисткой
Появилось видео конфликта между турецкой охраной Зеленского и российской журналисткой
На ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников
На ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников
Во Львове водитель маршрутки возил людей пьяным и без прав
Во Львове водитель маршрутки возил людей пьяным и без прав
В Днепре «поцеловались» две маршрутки
В Днепре «поцеловались» две маршрутки
fraza.ua
Новости блогосферы
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
14.07.19 15:21

Президенту нужно поставить на место свою челядь
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.