Люди возмущены фальсификациями Коровченко на 210 округе

В Чернигове в помещении административного окружного суда продолжается судебный процесс по иску одного из лидеров гонки Бориса Приходько. Кандидат подает в суд на ОИК-за многочисленных нарушений и фальсификации на участке в Козелецком гериатрическом пансионате. Там зафиксированы массовые нарушения: уборку в подопечных чистых бюллетеней и захода в кабинки для голосования по двое.

Результат выборов на этом участке красноречивый — 138 голосов за Сергея Коровченко и только два — при Борисе Приходько. Такое голосование напоминает уже легендарный 101% Виктора Януковича на Донбассе. Возмущенные прилучане приехали в областной центр и требуют прежде всего честных выборов.

— Я стою за честные выборы. Требую перечислить 210-й округ. Надежда Николаевна, жительница Прилук

— Дом престарелых подкупили. Там мертвые души голосовали. За что? За кого? Людмила Владимировна, жительница Прилук

— Если бы все честно было, то люди здесь собрались бы. Наталья Михайловна, жительница Прилук

Честные выборы — основной лейтмотив митингующих. Ведь на кону — волеизъявление тысяч украинцев, что может быть отвергнуто банальными фальсификациями.