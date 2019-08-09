В курортной Кирилловке произошла массовая драка со стрельбой

В пятницу, 9 августа, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошла массовая драка с применением оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передают «Факты Запорожье», ссылаясь на пресс-службу полиции региона.

Сообщается, что в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений поселка происходит драка и слышны выстрелы.

Подоспевшие по вызову патрульные установили, что рукопашной схватке с применением оружия предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями молодых людей.

Какое именно оружие применялось в драке (травматическое или огнестрельное) ‒ не сообщается. Известно, что в результате инцидента пострадало три человека.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», на популярном украинском курорте случилось смертельное ЧП.

Ранее сообщалось, что на аттракционе в Кирилловке утонул 3-летний аутист.