Стало известно, зачем Зеленский «проталкивает» закон об импичменте

Новоизбранный народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский поддерживает принятие законов об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности. Как выяснили журналисты «Фразы», эти документы позволят предотвратить узурпацию власти.

Как передает «Деловая столица», в «Зе»-команде допускают, что концентрация всей власти в руках одной политсилы несет угрозу ее узурпации.

По словам Яременко, именно поэтому глава государства ицициирует принятие закона об импичменте, а партия «Слуга народа» ‒ о снятии неприкосновенности с народных избранников.

«Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти. Причем коллективная узурпация, узурпация партией, ‒ ничем не лучше индивидуальной. Абсолютная власть, она же абсолютно коррумпирует и абсолютно развращает», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», депутаты приняли закон, предусматривающий возможность импичмента президенту.

Ранее в центре Киева прошел Марш за импичмент.