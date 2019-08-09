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Против кандидата Коровченко возбуждено уголовное производство

Против кандидата Коровченко возбуждено уголовное производство

Коровченко Сергей Владимирович, кандидат по 210 мажоритарному округу, угрожал члену окружной избирательной комиссии Василик Ульяне Васильевне физической расправой во время пересчета голосов. По данному факту открыто уголовное производство. Как сообщают «Вести», об этом стало известно из заявления гражданки Василик.

«Сергей Коровченко подошел ко мне во время непрерывного заседания ОИК № 210, что продолжалось с 4 августа по 6 августа и сказал: «Ты, с *ука, домой не доедешь», — говорится в заявлении. Кроме того, угрозы в сторону Василик поступали и от доверенного лица Коровченко.

«Все началось с тех пор, как во время пересчета голосов ко мне подсел народный депутат Украины от политической партии „Батькивщина“ Ивченко Вадим Евгеньевич и пытался подкупить меня, члена ОИК, путем вручения мне денежных средств. После отказа мне начали угрожать неизвестные лица, запугивая обещаниями поломать ноги или другой физической расправой», — сообщила Василик.

По возвращении домой, в Ивано-Франковск, неизвестные продолжают звонить и угрожать Василик из-за того, что во время работы в окружной избирательной комиссии она не соглашалась с явной фальсификацией и легализацией результатов выборов в пользу Коровченко.
Это не единственный случай угроз со стороны Коровченко и его представителей, однако гражданка Василик первая, кто обратился в правоохранительные органы, ведь сейчас она беспокоится за свою жизнь. Представители правоохранительных органов зарегистрировали заявление в Единый реестр досудебных расследований.

Как напоминает издание, ранее сообщалось о массовых фальсификациях на мажоритарном округе № 210.

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