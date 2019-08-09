Главные новости за 9 августа 2019 года

На ж/д вокзале в Киеве задержали членов шайки карманников. В Киеве около станции метро «Вокзальная» патруль Муниципальной Варты поймали воришек из шайки, которая промышляет на вокзале воровством кошельков. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

За год «индекс бутерброда с вареной колбасой» в Украине вырос на 16%. Цена стратегического для многих бутерброда с вареной колбасой и маслом в Украине значительно выросла. Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

На ближайшие выходные украинцам пообещали очень приятную погоду. Дожди и грозы потихоньку покидают Украину. В ближайшие выходные, 10-11 августа, погода должна порадовать жителей всех регионов нашей страны.

В Днепре «поцеловались» две маршрутки. В Днепре произошло ДТП. Тут возле ТРЦ Appolo столкнулись маршрутки, в салонах которых находились пассажиры.

Медики рассказали, кому все же не стоит пить много кофе. Американские медики объяснили, кому вредно пить много кофе. Сделали это исследователи из Гарвардского университета.

Трамп признался, что мог стать алкоголиком. Президент США Дональд Трамп вспомнил о своем брате Фреде, который скончался от алкоголизма. Американский лидер сделал пикантные признания в интервью изданию The Washington Post.