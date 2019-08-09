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В Киеве повязали банду клофелинщиков

В Киеве повязали банду клофелинщиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве и арестовали четверых человек, которые подозреваются в ограблениях посетителей развлекательных заведений после доведения их до потери сознания. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Главном управлении столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от врача о том, что в медучреждение доставили женщину с отравлением неизвестным веществом. На вызов выехала следственно-оперативная группа и выяснила, что накануне потерпевшая познакомилась в развлекательном заведении с компанией мужчин и девушек, которые угостили ее напитками. После употребления алкоголя она потеряла сознание, а когда пришла в себя, обнаружила пропажу своих вещей и автомобиля.

Через некоторое время к правоохранителям с аналогичным заявлением обратился молодой человек. По его словам, в ночном клубе после знакомства и совместного употребления с новыми товарищами спиртных напитков тоже потерял сознание, а после этого не нашел своих денег.

В итоге полиция установила двух мужчин и двух женщин, причастных к указанным преступлениям. В состав группы, которую организовал 35-летний уроженец другого государства, входило трое участников: 25-летний иностранец и две женщины — 24-летняя уроженка Винницкой области и 15-летняя жительница Черниговской области. Кроме того, автомобиль потерпевшей тоже разыскали и изъяли.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: в развлекательном заведении знакомились с потенциальными жертвами и угощали их напитками, в которые добавляли медицинский препарат. После того, как потерпевшие теряли сознание, отбирали у них деньги, ювелирные изделия, банковские карты, а в описанном случае — еще и автомобиль.

Всем участникам преступной группы сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине мая 2019 года в Киеве правоохранители повязали банду клофелинщиц.

В начале августа в центре Киева жертвой клофелинщика стали двое приезжих парней.

Тэги: Киев, общество, задержание, клофелинщики

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