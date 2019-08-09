Трамп признался, что мог стать алкоголиком

Президент США Дональд Трамп вспомнил о своем брате Фреде, который скончался от алкоголизма. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер сделал пикантные признания в интервью изданию The Washington Post.

Фред Трамп-младший скончался в 1981 году в возрасте 43 от алкоголизма. Ранее он пытался сделать карьеру пилота и работал в бизнесе их отца.

Дональд Трамп признался, что после этого относится к алкоголю с недоверием.

О своем брате лидер США сказал: «Он был красавчиком. Я видел, что алкоголь делает с его телом».

Также Дональд Трамп думает, что генетически склонен к выпивке.

Он добавил: «Допустим, я бы начал пить. Вполне возможно, что я не говорил бы с вами прямо сейчас».

Как писала «Фраза», Трамп объяснил, почему так сильно любит свой Twitter.

Также Трамп посетовал на слишком сильный доллар.